Cristiano Ronaldo, la star du football portugaise, fait face à une polémique en Arabie Saoudite après un geste controversé lors d'un match entre Al-Nassr et Al-Hilal le 18 avril. Suite à cet incident, une avocate saoudienne, Nouf bin Ahmed, a exprimé son intention de déposer plainte contre Ronaldo pour "crime d'indécence publique" et demander son expulsion du pays. Lors de la vingt-cinquième journée du championnat saoudien, Al-Nassr, l'équipe de Ronaldo, s'est inclinée face à Al-Hilal, qui a remporté le match 2-0 grâce à un doublé de l'ancien joueur de Manchester United, Odion Ighalo. À la fin de la rencontre, Ronaldo a réagi à des provocations de supporters d'Al-Nassr en saisissant ses parties génitales, un geste qui a déclenché une vive polémique en Arabie Saoudite et dans plusieurs pays musulmans.

Des sources d'Al-Nassr ont déclaré que Ronaldo avait effectué ce geste à cause d'un coup reçu dans les organes génitaux pendant le match. Dans un document officiel, le club explique en effet que le joueur avait subi une blessure à cette zone lors d'un duel avec Gustavo Cuellar, joueur d'Al-Hilal Toutefois, cette explication n'a pas calmé la colère de plusieurs Saoudiens qui demandent des sanctions contre l'attaquant portugais. Toutefois, le club a ajouté que les fans étaient libres de penser ce qu'ils voulaient à ce sujet.

L'avocate Nouf bin Ahmed a exprimé son mécontentement sur Twitter et annoncé qu'elle allait déposer plainte auprès du parquet saoudien contre Ronaldo. Elle accuse le joueur de 38 ans de "crime d'indécence publique" et a révélé qu'elle demanderait son expulsion du territoire saoudien. «je ne suis pas le sport... Même si le public a provoqué Al-Hilal, Il n'a pas réussi à leur répondre Le comportement de Cristiano Ronaldo est un crime Un acte publiquement indécent, qui est l'un des crimes requis Pour l'arrestation et l'expulsion (expulsion) si elle est commise par un étranger Donc Nous soumettrons une requête au ministère public à cet égard»

Cette polémique survient alors que Ronaldo est déjà critiqué pour ses performances. Les supporters d'Al-Nassr n'hésitent pas à comparer Ronaldo à son rival, Lionel Messi, et à le provoquer régulièrement lors des défaites. Les réseaux sociaux ont vu naître un mouvement intitulé "Renvoyez cet agresseur de fans", incitant les dirigeants de la Saudi Professional League à sanctionner et à renvoyer le joueur.