Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo, la star portugaise du football, et sa compagne Georgina Rodriguez, sont au centre des rumeurs et des attaques médiatiques. Les tabloïds ibériques ont révélé l'existence de tensions au sein du couple le plus médiatique de la planète football. La chaîne portugaise Correio da Manha TV a même annoncé que le couple pourrait "probablement se séparer".

En cause, la manière dont Georgina Rodriguez occuperait ses journées depuis que Ronaldo a rejoint le club d'Al Nassr et s'est installé à Riyad, en Arabie saoudite. Selon le journaliste Daniel Nascimento, Ronaldo ne serait pas heureux car Georgina passerait ses journées dans un centre commercial, dépensant sans compter. La presse portugaise a ajouté qu'elle pourrait toucher 350 millions d'euros en cas de séparation.

Face à ces rumeurs, Georgina Rodriguez a répondu sèchement sur Instagram : "L'envieux invente la rumeur, le bavard le répand, et l'idiot y croit". Le couple aurait-il réussi à éteindre l'incendie médiatique avec cette réplique cinglante?

Des rumeurs également au niveau d'Al Nassr

La situation de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite est également au centre de nombreuses controverses. Le président d'Al Nassr aurait été accusé d'avoir tenu des propos dégradants à l'égard du joueur, le comparant à un kebab. « Je n’ai été trompé que deux fois dans ma vie, la première fois lorsque j’ai demandé trois kebabs et qu’ils ne m’en ont donné que deux, et la deuxième fois lorsque j’ai signé avec Cristiano Ronaldo » aurait déclaré le président du club. Toutefois, ces déclarations se sont avérées être totalement inventées, comme l'a confirmé l'attaché de presse d'Al Nassr.

Malgré ces mises au point, il n'est pas sûr que la sérénité revienne au sein du club et que CR7 retrouve le sourire. En effet, sa relation compliquée avec les fans locaux semble toujours peser sur le moral du quintuple Ballon d'Or. Ainsi, Cristiano Ronaldo fait face à des rumeurs et un acharnement médiatique qui pourraient bien entacher sa carrière et sa vie personnelle.