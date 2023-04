Les cybercriminels ont également eu la journaliste Angela Kpéidja dans leur filet. « Affaire de cybercriminalité !!! J'en ai déjà été victime et je sais combien c'est horrible. Mais je suis convaincue que sa recrudescence est le reflet des drames qui se jouent dans les familles, dans les communautés et dans le pays !!", a écrit la journaliste sur sa page Facebook. Nul n'est méchant volontairement, dit-on. Alors, il faut reconnaître en toute honnêteté que certains problèmes sociaux peuvent justifier la recrudescence de la cybercriminalité au Bénin.

Le manque de moyens des parents, la démission des parents face à leurs responsabilités envers leurs enfants, l'inadéquation du système éducatif avec les besoins de l'emploi, le chômage, le sous-emploi et l'ambition démesurée des jeunes béninois et également de certains parents sont des facteurs qui ont plongé la jeunesse béninoise dans la cybercriminalité. « En réalité, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu mon bac, ces dernières années. Quand j'y pense, j'ai mal pour la jeunesse et j'ai peur pour le pays », a écrit Angela Kpeidja. Elle recommande aux jeunes filles de doubler de vigilance sur les plateformes numériques pour se protéger de la sextorsion. « J'invite les parents à prendre envers et contre tout leur responsabilité pour préserver nos enfants. Parfois, la force de l'espoir rend tout possible !!! », conclut-elle.

Selon le procureur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), Mario Metonou, 1188 personnes sont actuellement en prison pour des faits de cybercriminalité. Pour l'année judiciaire 2020-2021, 360 condamnations ont été prononcées. En 2022, la CRIET a condamné 451 personnes pour cybercriminalité et déjà en 2023, 263 prévenus ont été condamnés pour cybercriminalité. En 2021, 2031 plaintes ont été enregistrées pour un préjudice estimé à 1 546 436 228 FCFA. En 2022, 2188 plaintes ont été enregistrées pour un préjudice de 663 544 225 FCFA. Pour l'année 2023, il y a déjà un préjudice estimé à 495 456 027 FCFA."