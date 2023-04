Ahmad Jamal, l'un des plus grands pianistes de jazz américains, est décédé à l'âge de 92 ans, a annoncé sa compagne, Laura Hess-Hey, au journal The Washington Post. Le monde du jazz perd ainsi l'un de ses plus grands noms, qui a influencé le travail de nombreux artistes de renom, tels que Miles Davis et McCoy Tyner. Né Frederick Russell Jones à Pittsburgh, Ahmad Jamal a commencé à jouer du piano dès son plus jeune âge.

Il a ensuite développé un style unique qui mélangeait jazz et musique classique, avec des accents de blues et de swing. Sa technique de jeu a été saluée par les critiques et les musiciens du monde entier. Ahmad Jamal a également été un compositeur prolifique et un chef d'orchestre renommé, qui a enregistré plus de 80 albums au cours de sa carrière de sept décennies. En 2017, il a reçu un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la musique.

En 2007, Ahmad Jamal a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France, une distinction prestigieuse qui récompense les artistes qui ont apporté une contribution significative à la culture française. Cette récompense témoigne de l'impact durable que son travail a eu sur la musique jazz et sur la culture en général. Malheureusement, Ahmad Jamal souffrait d'un cancer de la prostate, comme l'a déclaré sa fille Sumayah Jamal au New York Times. Sa mort est une perte immense pour le monde de la musique, mais son héritage durera encore longtemps.