La disparition tragique d'Adeshina Olayinka, surnommée Khadi, a ébranlé la sphère des réseaux sociaux au Nigeria. Khadi était célèbre pour la vente en ligne de tenues et d'accessoires haut de gamme sur Instagram. Son décès a eu lieu à Ibadan, une ville située dans l'État d'Oyo au Nigeria. Khadi avait mentionné à une amie qu'elle devait rencontrer quelqu'un à l'hôtel Wetland d'Akobo dans la soirée du 5 avril.

L'homme en question a quitté l'hôtel le matin suivant, et avant son départ, une réceptionniste aurait échangé avec Khadi, qui selon elle, allait bien. Cependant, plus tard, elle a été retrouvée sans vie. Les circonstances exactes de son décès et la relation entre elle et cet homme restent floues. L'hôtel travaille en étroite collaboration avec les autorités pour élucider ce drame et souligne l'importance qu'il accorde à la sécurité et au bien-être de ses clients et de ses employés. L'enquête se poursuit, et les proches de la victime sont appelés à rester patients et compréhensifs.