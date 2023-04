Une fuite présumée de documents classifiés américains a révélé que jusqu'à 50 agents des forces spéciales britanniques seraient actuellement déployés en Ukraine, soulevant des questions sur le rôle des alliés occidentaux dans le conflit en cours. Les documents suggèrent que le Royaume-Uni aurait le plus grand contingent de forces spéciales sur le sol ukrainien, surpassant les autres membres de l'OTAN tels que la Lettonie, la France et les États-Unis.

Les documents divulgués, dont certains pourraient avoir été falsifiés, mettent en lumière non seulement les opérations d'espionnage américaines en Russie et parmi ses alliés, mais aussi les actions des forces spéciales occidentales en Ukraine. Les autorités britanniques et américaines ont mis en garde contre la prise au pied de la lettre des allégations contenues dans les documents divulgués.

«La fuite largement rapportée d'informations américaines classifiées présumées a démontré un sérieux niveau d'inexactitude» a affirmé le ministère britannique de la défense cité par le Dailymail. Un point de vue partagé également par les autorités américaines (porte-parole du Pentagone Chris Meagher) qui pointent des documents clairement falsifiés. Toutefois l'affaire soulève des inquiétudes sur la sécurité de l'information et l'implication des alliés occidentaux dans le conflit ukrainien. Alors que les enquêtes se poursuivent, les alliés occidentaux doivent faire face aux conséquences de cette fuite et aux questions qu'elle soulève sur leur implication dans le conflit en Ukraine.