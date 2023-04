A deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, le Bénin totalise 2 points du groupe L et occupe la dernière place. Les deux matchs nuls faits par les Guépards du Bénin contre les Amavubi du Rwanda (1-1 à Cotonou et 1-1 à Kigali) ont hypothéqué dangereusement leur chance de qualification pour la prochaine phase finale de la Can 2023.

Mais, reçus sur l‘émission « 90 minutes pour convaincre » de la Radio nationale, Jean-Marc Adjovi Boco, conseiller spécial du ministre des sports et Marcellin Bocovè, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf) ont fait savoir que le Bénin a encore une chance de qualification pour la Can 2023 à condition de gagner ses deux rencontres contre le Sénégal à Cotonou en juin 2023 et le Mozambique en septembre 2023 en Afrique du Sud. Pour Jean-Marc Adjovi Boco, « ça ne sera pas facile » avec les deux points que les Guépards ont engrangés.

Le prochain match contre le Sénégal, avec la qualité de leurs joueurs, sera très dur pour les Béninois. Etant un sportif de haut niveau, il pense que « tant qu’on est encore vivant », la sélection nationale du Bénin peut faire quelque chose. « Mathématiquement, on peut encore se qualifier. Quoiqu’il arrive, en dehors des questions administratives, ça passera par un très bon match contre le Sénégal » a-t-il lâché avant d’ajouter qu’« il faut battre le Sénégal chez nous et faire un très bon match contre le Mozambique » à Maputo. Le Conseiller technique du ministre des sports a laissé entendre que cela « n’est pas irréalisable » avec les deux derniers matchs des Guépards du Bénin qui leur donnent espoir. Il a bon espoir que les quelques semaines qui séparent les deux prochaines rencontres permettront au nouveau staff technique de mieux se préparer.

Quant à Marcellin Bocovè, il pense lui aussi qu’on a encore de chance de qualification. Mais selon lui, cela passe nécessairement par un très bon résultat contre le Sénégal. Pour lui, il faut mettre les petits plats dans les grands pour avoir une victoire contre le Sénégal. Il a quand même reconnu que sur papier, le Sénégal est supérieur au Bénin mais, les Guépards sont capables de créer la surprise. Pour Il nous revient de mieux nous préparer dans tous les sens et gagner ce match à domicile.