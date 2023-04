Les officiels Joshua Bondo, Mogomotsi Morakile, Kitso Sibanda et Tshepo Mokani Gobagoba qui ont sifflé le match Bénin # Rwanda le 22 mars 2023 au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou sont suspendus par la Confédération africaine de football (Caf). C’est après que la Commission des arbitres de la Caf s’est réunie le vendredi 14 avril 2023 et a notifié à l’instance faîtière du football, les fautes commises par ces arbitres. Il a été révélé qu’au cours ce match qui a eu lieu à Kouhounou (1-1) entre les Guépards du Bénin et les Amavubi du Rwanda que des informations inexactes sur CMS ont été transmises à l’instance dirigeante du football africain par ces officiels.

C’est pourquoi, « il a été décidé que les responsables ci-dessus n’avaient pas donné suite à des informations inexactes sur CMS lors du match 84 de la CAN : Bénin contre Rwanda joué au Bénin le 22 mars 2023 ». Aussi, « La CAF considère cet oubli inacceptable des officiels de ce match comme une grave infraction. Par conséquent, M. Bondo a été suspendu pour 6 mois tandis que les arbitres assistants ont reçu une suspension de 3 mois sans travail à compter du 10 avril 2023 ».

Il faut rappeler que l’erreur imputée aux arbitres est due au double carton jaune reçu par le joueur Kévin Muhire, à savoir un contre le Sénégal et le second contre le Bénin. Alors, logiquement ce joueur rwandais ne devrait plus être aligné lors de la confrontation Rwanda# Bénin comptant pour la 4è journée selon les textes de la CAF qui régissent ces éliminatoires, Côte d’Ivoire 2023. Si le second carton jaune reçu à Kouhounou avait été notifié dans le rapport de ce match par les arbitres, cette instance faitière du football africain allait signaler la suspension de ce joueur à la Fédération rwandaise de football pour qu’il ne soit pas aligné à Kigali contre le Bénin. Précisons que la Caf, pour le moment, n’a rendu aucune décision concernant le recours du Bénin qui demande que les 03 points du match contre le Rwanda à Kigali lui soient attribués.