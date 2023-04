Alessandra dos Santos Silva, 35 ans, est une danseuse de samba passionnée et talentueuse, membre de l'école de samba Academicos do Grande Rio au Brésil. Cependant, sa carrière et sa vie ont été bouleversées après une intervention chirurgicale pour retirer des fibromes utérins. En février, elle s'est rendue à l'hôpital da Mulher Heloneida Studart à Rio de Janeiro pour une intervention chirurgicale sur les excroissances dans son utérus. Cependant, les complications ont conduit les médecins à décider qu'elle avait besoin d'une hystérectomie totale (ablation chirurgicale de l'utérus ndlr) et ils ont également découvert que son bras gauche était devenu nécrotique (autrement dit les cellules de son bras mourait petit à petit) et devait être amputé.

Alessandra dos Santos Silva a été choquée lorsqu'elle s'est réveillée après l'opération pour découvrir que son bras avait été amputé. Selon les médias qui ont rapporté l'information les membres de sa famille ont également signalé que ses doigts noircissaient et que son bras était pratiquement noir peu de temps avant que la jeune danseuse ne soit amputée. Les médecins ont tenté de sauver son bras, mais leurs efforts ont échoué et le 10 février, sa famille a été informée qu'elle mourrait si on ne l'amputait pas.

Lorsque Mme Silva s'est réveillée, elle ne savait pas que son bras avait été amputé. Elle a été libérée de l'hôpital mais quelques semaines plus tard, elle a été réadmise en raison de l'état de ses points de suture. Mme Silva est en colère contre l'hôpital pour femmes Heloneida Studart et exige que les responsables paient pour leurs erreurs. «Je veux que les responsables paient, que l'hôpital prenne ses responsabilités, car ils ont réussi à mettre fin à mes jours. Ils ont détruit mon travail, ma carrière, mon rêve … tout », a affirmé la danseuse.

Mme Silva a également affirmé selon les médias qu'elle ne savait pas comment elle allait gagner sa vie en dansant ou en travaillant dans des salons de beauté d'une seule main. L'enquête sur les circonstances entourant l'amputation du bras de Mme Silva est en cours selon des sources généralement bien introduite. Cette affaire souligne l'importance de la sécurité des patients et de la responsabilité des hôpitaux et des médecins dans le traitement des patients. Nous espérons que cette enquête permettra de clarifier les responsabilités et de garantir que de telles erreurs ne se reproduiront plus à l'avenir.