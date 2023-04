Imaginez souffrir de douleurs intenses pendant plus de 4 000 jours(c'est-à-dire plus de 10 ans), changer d'emploi à plusieurs reprises et subir des déplacements coûteux pour consulter des médecins, pour découvrir qu'une aiguille et du fil sont coincés à l'intérieur de vous pendant 11 ans. C'est exactement ce qui est arrivé à María Aderlinda Forero, une femme de 39 ans d'un village rural de Colombie. Son histoire a été largement raconté dans les médias internationaux dont le média américain le New York Post.

María Aderlinda Forero s'est fait attacher les trompes de Fallope juste après avoir donné naissance à son quatrième enfant en 2012. Mais pendant l'opération, les médecins ont laissé une partie de leur matériel opératoire à l'intérieur d'elle, sans s'en rendre compte rapportent les médias qui s'intéressent à ce fait divers. Au début, elle avait attribué la douleur aux effets secondaires typiques du post-partum, mais les douleurs ont persisté pendant plusieurs jours, puis plusieurs mois, sans aucun soulagement.

María Aderlinda Forero a consulté de nombreux médecins qui lui ont prescrit des analgésiques puissants, mais cela n'a pas amélioré les choses. La douleur était tellement intense qu'elle ne pouvait pas bouger et avait du mal à dormir. Sa vie quotidienne a été bouleversée, et elle a dû changer d'emploi à plusieurs reprises, car elle était trop malade pour travailler. Pendant près de 10 ans, María Aderlinda Forero a continué à souffrir en silence. Elle avait de plus en plus de mal à se rendre en ville pour consulter des médecins en raison du coût et de la distance.

Mais en novembre 2022, elle a finalement été soumise à une IRM et une échographie, où les médecins ont découvert l'aiguille et le fil coincés dans son ventre. Elle a alors décidé de rapporter les résultats de l'analyse au médecin qui l'avait initialement opérée. Ce dernier a suggéré que ce n'était pas sa faute et que peut-être qu'elle avait avalé une aiguille et du fil à un moment donné. Cependant, avoir un objet étranger coincé à l'intérieur de soi pendant des années peut être extrêmement dangereux et peut même causer le cancer, selon les experts.

María Aderlinda Forero attend maintenant une évaluation pour la chirurgie pour retirer l'aiguille et le fil. Elle espère que les médecins opéreront rapidement pour éviter tout risque supplémentaire pour sa santé. Elle ne veut pas mourir et laisser ses enfants derrière elle. "Ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils opèrent rapidement, qu'ils retirent cela parce que je ne veux pas mourir et laisser mes enfants", a-t-elle déclaré selon le New York Post. Malheureusement, Forero n'est pas la seule personne à avoir été confrontée à ce genre de situation.