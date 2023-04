Le 24 mars dernier, une explosion s'est produite dans l'usine de RM Palmer Company en Pennsylvanie, faisant sept morts et dix blessés. L'usine a été quasiment rasée, ne laissant rien d'autre qu'un amas de débris fumants. Parmi les personnes présentes dans l'usine se trouvait Patricia Borges, une employée âgée de 50 ans, qui a survécu après être tombée par chance dans une cuve de chocolat rappelle l'agence de presse américaine, Associated Press.

Tout a commencé vers 17 heures lorsque l'explosion s'est produite et a engendré un violent incendie. Les flammes ont rapidement atteint Patricia Borges, lui brûlant le bras. Elle a commencé à courir pour échapper aux flammes, mais elle est tombée dans un réservoir rempli de chocolat. Bien que cela puisse sembler être un endroit dangereux, c'était en réalité la meilleure chose qui puisse lui arriver. Les flammes se sont éteintes les instants qui ont suivi empêchant les brûlures de se propager.

Patricia a pu s'extraire de la cuve et a crié à l'aide, mais les pompiers qui tentaient d'éteindre le feu depuis l'extérieur du bâtiment ne l'ont pas entendue au prime abord. Elle a donc dû attendre de longues heures, en souffrant de fractures aux talons et à la clavicule, tandis que les pompiers inondaient peu à peu le sous-sol. Finalement, Patricia a été découverte par les secours dans la nuit, alors qu'elle était en état d'hypothermie et que l'eau lui arrivait jusqu'aux épaules. Si elle n'avait pas été trouvée à temps, elle aurait certainement perdu la vie précise une source.

Mais elle s'en est sortie grâce à une combinaison de chance et de circonstances qui ont joué en sa faveur. Patricia a déclaré que tout ce qu'elle voulait, c'était sortir de là. Elle a été chanceuse d'avoir atterri dans un réservoir de chocolat, mais elle a aussi eu la force de survivre aux blessures et à l'attente de secours. La quinquagénaire a désormais une histoire incroyable à raconter. Sa survie est un véritable miracle et pourrait être une source d'espoir pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles.