Plus d'un millier de policiers, de gendarmes et de pompiers ont été blessés au cours de la deuxième quinzaine de mars lors de la répression des émeutes provoquées par les manifestations contre la réforme des retraites. C'est ce qu'a déclaré le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans une interview accordée au Journal du dimanche (JDD). "Depuis le 16 mars, il y a eu 1.093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, 2.579 incendies volontaires, 316 atteintes à des bâtiments publics", a déclaré M. Darmanin.

Il a souligné que la police "utilise la force légitime pour répliquer aux attaques extrêmement violentes de casseurs professionnels qui sont là pour détruire des biens, ou, pire, pour tuer du flic". M. Darmanin a noté que depuis le début des manifestations, l'inspection générale de la Police nationale (IGPN) et de la Gendarmerie nationale (IGGN) ont ouvert 38 enquêtes sur d'éventuelles violations commises par les forces de l'ordre. "En 2020, 101 policiers et gendarmes ont été sanctionnés pour usage disproportionné de la force et 111 en 2021", a ajouté M. Darmanin, rappelant qu'il y a environ 250.000 policiers et gendarmes dans le pays.

Un projet de réforme des retraites visant à relever l'âge de la retraite en France de 62 à 64 ans et à supprimer un certain nombre de régimes spéciaux de retraite a été présenté en janvier. Cette initiative a déclenché des manifestations et des grèves dans tout le pays. La dixième journée de protestation a eu lieu en France le 28 mars et a rassemblé environ 750.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. La prochaine manifestation est prévue pour le 6 avril. (Tass)