Du 19 février au 11 mars 2023, les Guépards juniors du Bénin sous la houlette de Mathias Déguénon ont pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) juniors en Egypte où ils ont échoué en quarts de finale. Reçu ce dimanche 02 avril 2023 sur l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, Marcellin Bocovè, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf) a levé un coin de voile sur l’avenir des jeunes joueurs du Bénin. Selon lui, l’avenir est là et les meilleurs sont en train d’être intégrés à l’équipe nationale. Concernant le reste des joueurs de la sélection nationale juniors qui n’ont pas pu être appelés par l’entraîneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, « il y aura des compétitions pour eux. D’abord, ils vont continuer de jouer le championnat » qui est une compétition de bon niveau et « après toutes les compétitions qui vont venir ».

Marcellin Bocovè a précisé que le Bénin ne manquera pas de les aligner. Ce membre du comité exécutif de la FBF a indiqué qu’il y a parmi ces juniors, certains qui sont déjà recherchés par des équipes à l’étranger. « C’est tout le mal qu’on peut leur souhaiter » a-t-il lâché. Il a rassuré les férus du cuir rond, que les joueurs de moins de 20 ans qui ont disputé tout récemment la Can juniors Egypte 2023 « feront l’objet d’un suivi ». Il a par ailleurs remercié Mathias Déguénon et son staff technique qui ont abattu un travail très appréciable et qui sont toujours en place. Il a laissé entendre que la Fédération va guetter les occasions pour mettre ces Guépards juniors « au charbon pour qu’ils ne soient pas délaissés et d’ici 2 ans qu’on se retrouve encore à regretter de n’avoir pas suivi tel ou tel joueur dans sa progression ». C’est pourquoi, Marcellin Bocovè a demandé aux joueurs eux-mêmes de saisir leur chance pour ne pas abandonner les différents efforts qu’ils ont fourni jusqu’à maintenant et maintenir le cap tout en travaillant pour toujours rester dans la dynamique.