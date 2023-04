Olalekan Jacob Ponle, alias M. Woodberry, a été un associé du célèbre arnaqueur nigérian, Ramon Abbas, plus connu sous le nom de Hushpuppi, avant que les deux ne soient arrêtés pour de vastes escroqueries internationales en ligne en 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ponle avait d'abord plaidé non coupable au départ de huit chefs d'accusation de fraude électronique portée contre lui, mais a finalement plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique lors d'un changement de plaidoyer en avril devant le tribunal de district américain du nord de l'Illinois.

Selon l'accord de plaidoyer signé par M. Ponle, il a accepté de restituer 8 millions de dollars de produits de fraude électronique, ainsi que des voitures de luxe et des montres, aux autorités américaines. Il était également tenu de rembourser les 8 millions de dollars qu'il avait frauduleusement reçus des sept entreprises qui étaient tombées dans le piège de son escroquerie. Le document contenant sa déclaration de plaidoyer a également indiqué que M. Ponle comprenait qu'en plaidant coupable, il soumettrait à la confiscation aux États-Unis tous les droits, titres et intérêts qu'il a sur tout bien constituant ou dérivé du produit obtenu, directement ou indirectement, à la suite de l'infraction.

La condamnation de Woodberry est fixée au 11 juillet et il pourrait faire face à une peine de prison allant jusqu'à 20 ans, ainsi qu'à des amendes importantes. Cette affaire souligne l'ampleur des escroqueries en ligne. Il est important de noter que les escroqueries en ligne sont une menace pour les entreprises et les particuliers du monde entier. Ces escroqueries sont devenues plus sophistiquées et plus difficiles à détecter, ce qui rend la prévention et la poursuite des auteurs encore plus importantes.