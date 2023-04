L’Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne près le Bénin, Michael Derus était dans la journée du mardi 04 avril 2023 à la Zone industrielle de Glo- Djigbé (GDIZ). Il était accompagné pour la circonstance de ses collaborateurs. Au terme de sa seconde visite dans la zone spéciale économique près d’un an après sa première visite, il s’est dit très impressionné des progrès enregistrés au sein de la zone et a annoncé une contribution de son pays dans le domaine de la machinerie.

Avant la visite du terrain, l’Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne s’est entretenu avec Letondji Beheton, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), et Laurent Gangbès, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx). Selon Laurent Gangbès, c’est l’Apiex qui assure l’autorité administrative de la Zone. Quant à la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin), elle a en charge la responsabilité du business entre les entreprises et les responsables de la Zone.

Des échanges, il ressort que la première phase de 400ha a connu un succès fulgurant avec l’installation de 36 entreprises en l’espace de 02 ans, alors qu’elle devrait se développer sur une période de 05 ans. Et selon les projections d’ici décembre 2023, 03 usines intégrées de textiles seront opérationnelles et pourront générer chacune 5000 emplois directs, soit un total de 15.000 emplois directs. Le Directeur de la Sipi-Bénin a informé son hôte que les démarches pour la mise en œuvre de la phase 2 de ce projet sont déjà en cours.

C’est pour cela que Laurent Gangbès a déclaré qu’avec le succès de la zone, ils ont besoin « de concrétiser à nouveau ce succès pour la phase 2 » et au Directeur de la Sipi-Bénin d’ajouter que « l’Allemagne a un grand intérêt à investir dans la Zone ». Car selon ses propos, la Sipi-Bénin fait également beaucoup de commandes, affirme-t-il, de l’Allemagne. « Nous avons besoin donc des investisseurs Allemands dans la Zone », a-t-il indiqué.

Donnant ses impressions par rapport à tout ce qu’il a vu et entendu, l’Ambassadeur Michael Derus a affirmé que c’est la deuxième fois qu’il visite la Zone et cela fait presqu’un an et il est très impressionné du développement qu’il a constaté. Selon lui, il est également impressionné « de voir ce centre de formation pour la production textile qui est certainement très avancé et qui, selon les premières observations, prend déjà en considération, les demandes de la législation en vigueur en Allemagne pour les chaînes de livraison ».

A l’en croire, certaines entreprises allemandes pourront investir dans le « secteur de la machinerie, soit dans la production qui dépend du spectre d’autres produits ». Il a fait remarquer que « la production textile peut être un côté fort d’autres nations comparées avec les avantages en Allemagne ». Michael Derus a par ailleurs rassuré de la contribution des investisseurs de son pays dans le domaine de la machinerie. Pour lui, le Bénin, à travers le projet GDIZ, poursuit une « vision très moderne ».