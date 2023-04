Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont loin d'être nouvelles, mais la perspective d'une guerre directe entre les deux superpuissances demeure un scénario alarmant pour la paix mondiale. Malgré les nombreux points de contentieux entre les deux pays, le général Mark Milley, chef d'État-Major des armées des États-Unis, se veut rassurant et juge la probabilité d'un tel conflit comme étant faible. Rappelons que les tensions sino-américaines sont principalement liées à des différends territoriaux en mer de Chine méridionale, aux divergences idéologiques entre les deux régimes, à la rivalité économique et commerciale, au conflit en Ukraine, ainsi qu'aux questions de cybersécurité et d'espionnage.

Ces tensions ont été exacerbées sous l'administration Trump et restent une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Dans une interview accordée au média Defense One, le général Milley a reconnu que « cela pourrait arriver. Je veux dire qu'on pourrait faire face à un incident ou à un catalyseur capable de provoquer une escalade incontrôlable. Ce n'est pas impossible, mais je ne pense pas que ce soit probable. » Cette déclaration souligne la nécessité pour les deux pays de maintenir le dialogue et de coopérer sur des enjeux internationaux communs afin de prévenir l'escalade des tensions.

Un regarde sur les liens entre Chine et Russie

Le général Milley a également mis en garde contre la formation d'une alliance militaire entre la Chine et la Russie, qui serait particulièrement défavorable aux États-Unis. Il estime qu'il faut adopter une approche géostratégique qui empêche ces deux pays de se rapprocher davantage. Bien que certaines indications montrent que la Russie et la Chine discutent déjà de coopération, notamment en matière de munitions en raison de la situation en Ukraine, Milley précise que ce n'est pas encore une alliance militaire.

Pour le chef d'État-Major des armées des États-Unis, le deuxième élément crucial est la dissuasion. « C'est le plus important. Vous ne voulez pas une guerre entre les grandes puissances, vous voulez la prévenir », a-t-il conclu.

En somme, bien que la perspective d'une guerre entre la Chine et les États-Unis soit alarmante, les déclarations du général Milley suggèrent qu'elle demeure peu probable. Les efforts diplomatiques et la coopération entre les deux nations sont essentiels pour maintenir la paix et éviter une escalade des tensions qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le monde entier.