Une possible confrontation militaire entre les États-Unis et la Chine a été évoquée par un expert américain, qui a estimé que les USA sont mal préparés. Dans une interview accordée au média Fox News, l’expert en politique étrangère et chercheur principal au Gatestone Institute, Gordon Chang, a estimé que la Chine est prête pour la guerre. Cependant, il a déclaré que les États-Unis sont mal préparés. « La seule chose que nous savons, c'est que la Chine se prépare rapidement à la guerre » a-t-il déclaré. Pour l’expert, Pékin se prépare à mener une guerre sur le sol américain et que les USA doivent se défendre.

« Des préparatifs lents »

« Mark Milley, chef d'État-Major des armées des États-Unis, a déclaré il y a à peine 24 heures que tout cela n'était qu'une rhétorique surchauffée, comme il l'a dit. Mais le fait est que la Chine se prépare à tuer des Américains et nous devons nous préparer à nous défendre » a-t-il déclaré, tout en ajoutant que : « le ministère de la Défense fait des préparatifs lents, très lents, très lents pour s'opposer à la Chine ». Notons que les propos de Gordon Chang interviennent plus d'un jour après que les USA ont donné leur position sur un éventuel conflit avec la Chine.

En dépit des nombreux points de divergence entre les deux pays, le général Mark Milley, chef d'État-Major des armées des États-Unis, s’était voulu rassurant sur la question et juge la probabilité d'un tel conflit comme étant faible. Pour mémoire, les tensions sino-américaines sont essentiellement liées à des différends territoriaux en mer de Chine méridionale, aux divergences idéologiques entre les deux nations, à la rivalité économique et au conflit en Ukraine. À ces points s’ajoute des questions de cybersécurité et d'espionnage.