Les Amazones cadettes et juniors de handball du Bénin ont effectué ce mardi 11 avril 2023 chacune leur première sortie dans le tournoi IHF Challenge Trophy dames Zone 3 de handball qui se déroule actuellement à Accra au Ghana. A l’issue de la rencontre, les Amazones cadettes ont été battues par les Ghanéennes par 36 buts à 22. Quant aux Amazones juniors, elles ont perdu leur match face à la Côte d’Ivoire par 38 buts à 20.

Il faut rappeler qu’au terme de la réunion technique qui a eu lieu ce mardi 11 avril 2023, le calendrier a connu une légère modification en raison de l’absence du Togo et du Niger chez les cadettes. Dans la catégorie des cadettes, on retrouve le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria et le Nigeria. Par contre dans la catégorie des juniors, il y a le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Libéria. Signalons que chez les cadettes, le premier du groupe unique termine champion et représentera la zone3 à la phase continentale et au niveau des juniors, les deux premiers du groupe unique vont s’affronter pour le ticket qualificatif au tournoi continental.