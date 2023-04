Les Amazones juniors de handball du Bénin ont effectué ce jeudi 13 avril 2023 leur troisième sortie dans le tournoi de IHF Challenge Trophy dames Zone 3 de Handball qui se déroule actuellement à Accra au Ghana. Pour le match Bénin # Ghana qui s’annonçait décisif pour les deux équipes, les Amazones des moins de 20 ans du Bénin, malgré une difficile défaite face aux Ghanéennes par 21 buts à 16, ont quand même décroché leur billet pour la finale dans cette catégorie. Elles affronteront en finale la Côte d’Ivoire.

Il faut signaler qu’avant la rencontre contre le Ghana, le Bénin a été battu par la Côte d’Ivoire par 38 buts à 20 et s’est imposé largement face au Libéria par 57 buts à 09. Quant aux ivoiriennes, pour leurs 3 sorties, elles ont obtenu 3 victoires. Pour les Libériennes, elles ont perdu 2 matchs et décroché une victoire face au Bénin. Les Béninoises sont en finale en raison de leur nombre de buts marqués. Rappelons que dans la catégorie des juniors, c’est le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Libéria qui se sont engagés au niveau des moins de 20 ans. La finale Côte d’Ivoire # Bénin du tournoi IHF Trophy dames Zone3 de Handball des U20 permettra de connaitre le pays qui représentera cette Zone3 pour la phase continentale.