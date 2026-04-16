Mbappé aur Real Madrid: un gros coup de malchance pour ses débuts

Kylian Mbappé fait officiellement son entrée dans la liste des dix joueurs ayant disputé le plus de matchs de Ligue des champions, sans être parvenu à remporter la compétition. Le champion du monde occupe la dixième place, avec 98 matchs disputés. Gianluigi Buffon et Zlatan Ibrahimovic figurent en tête avec 124 matchs chacun sans trophée.

Ils sont passés à deux doigts de réaliser l’exploit. En effet, le 15 avril 2026, à Munich, lors du quart de finale de Ligue des champions disputé à l’Allianz Arena, les Merengue ont cru tenir le bon bout, menant 1-0 après une seule minute de jeu. Malheureusement pour eux, les joueurs de Madrid se sont inclinés sur le score de 3-4. Une rencontre historique.

Kylian Mabppé entre dans un cercle fermé, il s’en serait bien passé

Malheureusement pour Mbappé, cette défaite fait de lui, l’un des joueurs qui a disputé le plus de matchs de Ligue des champions dans l’histoire, sans remporter le trophée. Avec 98 matchs, il est derrière Jan Oblak, Koke et Antoine Griezmann, de l’Atlético, mais aussi derrière Buffon et Zlatan Ibrahimovic, avec 124 matchs chacun.

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Une situation frustrante pour lui, qui a quitté le PSG pour venir jouer et gagner la Ligue des champions avec le Real… et qui a d’ailleurs inscrit un but lors de ce quart retour face au Bayern Munich (42e minute). Malheureusement son abnégation n’aura pas suffit à renverser la vapeur, le Real Madrid ayant aussi perdu le match aller (1-2).

UN long palmarès, une deuxième coupe du monde est possible

Nul doute cependant que cette compétition reste comme étant l’une des plus importantes aux yeux du Français, qui a déjà remporté la Coupe du Monde (qu’il tentera à nouveau de gagner l’été prochain aux États-Unis), la Ligue des Nations, la Ligue 1 ainsi que la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue.