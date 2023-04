Les Amazones juniors et cadettes du Bénin ont pris part du 11 au 15 avril 2023 à Accra au Ghana à la phase finale de l’édition 2023 du Challenge Triohy dames de la zone 3 de Handball. Au terme de la compétition, les Amazones juniors du Bénin ont arraché la médaille d’argent et la Côte d’Ivoire la médaille d’Or. Il faut signaler qu’en finale, les Béninoises ont été battues ce samedi 15 avril 2023 par les Ivoiriennes par 39 buts à 25.

Quant à la médaille de bronze, elle échoit au Ghana. Il faut préciser donc que la Côte d’Ivoire représente la zone 3 au niveau des moins de 20 ans à la phase continentale de Challenge Trophy dames de handball. Signalons que dans la catégorie des juniors, c’est le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Libéria qui ont pris part à la compétition. Au niveau des Amazones cadettes, les Béninoises ont décroché la médaille de bronze avec 4 matchs joués dont 2 victoires et 2 défaites.

La Côte d’Ivoire de son côté avec 4 rencontres disputées a obtenu 2 victoires et 1 nul et a fait une défaite. Les Ivoiriennes prennent ainsi la médaille d’argent. Quant aux Nigérianes, médaillées d’Or, elles ont remporté toutes leurs 4 rencontres. Elles seront donc la représentante de la zone 3 dames des cadettes pour la phase continentale de Challenge Trophy dames dans cette catégorie. Il est à signaler que chez les cadettes, c’est le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria et le Nigeria qui ont disputé le tournoi.