L'acteur Jamie Foxx, âgé de 55 ans et lauréat d'un Oscar, a été hospitalisé à Atlanta après avoir souffert d'une complication médicale non précisée qui l'a obligé à quitter le tournage de son prochain film "Back in Action" aux côtés de Cameron Diaz. Des sources proches de l'acteur ont rapporté que Foxx est toujours hospitalisé et subit des tests pour déterminer sa condition médicale actuelle. Bien que les détails sur sa maladie ne soient pas encore connus, Foxx a eu des problèmes de santé dans le passé en raison de la toxicomanie, qui ont entraîné des problèmes mentaux et a failli sombré dans un "coma". Toutefois, la nature exacte de la complication médicale actuelle de l'acteur n'a pas été confirmée.

Dans une interview avec Oprah Winfrey en 2020, il a révélé avoir eu des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue pendant ses premières années à Hollywood. Il a dit avoir commencé à boire et à fumer de l'herbe à l'âge de 19 ans, puis à consommer de la cocaïne à l'âge de 25 ans. Sa toxicomanie a atteint son point culminant lorsqu'il a consommé du PCP, une drogue hallucinogène, qui l'a conduit à un état de quasi-coma et l'a laissé incapable de bouger ou de parler.

Foxx a déclaré avoir été sauvé par un ami qui l'a emmené aux urgences et qui a été à ses côtés pendant qu'il récupérait. Cependant, il a souffert de flashbacks et d'anxiété pendant des mois après l'incident, et a déclaré avoir encore peur que ses démons intérieurs ne refassent surface.

La fille de Foxx, Corinne Foxx, a publié un message sur Instagram confirmant que son père avait eu une "complication médicale" et qu'il était actuellement en phase de récupération. Les amis et collègues célèbres de Foxx, comme Kerry Washington, ont également envoyé leurs vœux de rétablissement à l'acteur.

L'état de santé de Jamie Foxx suscite des inquiétudes, mais les fans de l'acteur et les cinéphiles sont rassurés de savoir qu'il est actuellement en phase de récupération. Foxx a reçu des soins médicaux rapides et a été sous la surveillance constante de professionnels de la santé pour déterminer la nature exacte de sa complication médicale.

En plus de sa carrière réussie à Hollywood, Jamie Foxx est connu pour son travail humanitaire et son engagement envers les causes sociales. Il a récemment produit un documentaire intitulé "Dads" qui célèbre la paternité et les pères du monde entier. Les fans et les amis célèbres de Foxx espèrent qu'il se rétablira bientôt et pourra continuer à travailler sur ses projets futurs et à faire une différence positive dans le monde.