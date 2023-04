Dans le cadre de la célébration de la journée internationale édition 2023, des jeunes filles dans les Technologies de l'Information et de la Communication, 30 filles du collège d'enseignement général d'Albarika et 30 filles du lycée des filles Borgou-Alibori ont reçu une formation d'initiation et de renforcement de capacité en matière du numérique. Célébrée le 23 avril 2023, cette journée a été une opportunité d'apprentissage et de découverte pour les bénéficiaires. Elles ont été formées sur les notions de base de l'utilisation de l'ordinateur et sur les procédures de recherche d'information sur l'ordinateur.

Ce projet a été initié par le ministère du numérique et de la digitalisation en vue de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en matière du numérique. La proviseure du lycée des jeunes filles Borgou-Alibori Nathalie Basilia Boko trouve que cette initiative est à saluer car les situations d'apprentissage nécessitent majoritairement que les lycéennes fassent des recherches sur Internet. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement et ont promis d'utiliser à bon escient les notions acquises au cours de cette formation. Le ministère du numérique et de la digitalisation a organisé du 24 au 28 avril 2023, différentes activités en faveur des jeunes filles du primaire, du secondaire et du supérieur dans sept communes du Bénin, à l'occasion de la célébration de cette journée.