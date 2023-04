Au cours d’une conférence de presse à Pékin, Wang Wenbin le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a adressé un message aux États-Unis. Le diplomate chinois a demandé à son grand rival de tout faire pour régler la question de la dette africaine. Selon Wang Wenbin, la nation la plus puissante du monde a une grande part de responsabilité dans l’endettement du continent africain et ce ne serait que justice si Washington décide de participer activement à l’allègement de cette dette. L’Afrique traîne depuis des années un fort niveau d’endettement qui ralentit considérablement son processus de développement.

Au cours de cette conférence de presse, Wang Wenbin n’a pas hésité à lancer des piques à l’endroit des USA et de la Banque mondiale. Des dirigeants à Washington et des cadres de la Banque mondiale indiquent régulièrement que la Chine constitue un obstacle dans la résolution des problèmes d'endettement de l'Afrique. Pour Wang Wenbin, il s’agit ni plus ni moins de la mauvaise foi qui a pour objectif de gripper le mécanisme de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Cette déclaration du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères intervient à un moment où les premiers dirigeants américains tentent de soigner leur image en Afrique.

Anthony Blinken, le secrétaire d’État américain puis la vice-présidente Kamala Harris ont effectué une série de visite en Afrique. D’après des sources concordantes, Joe Biden sera présent en terre africaine dans les mois à venir afin de renforcer l’influence des USA qui est fortement concurrencée par la Chine et la Russie. Le locataire de la Maison-Blanche va notamment proposer une enveloppe financière d’aide au développement à l’Afrique.