Le Bénin est confronté depuis plusieurs années à une augmentation inquiétante de la cybercriminalité. Au cours de l'émission «Lutte contre la cybercriminalité : le Bénin s'engage», diffusée sur l'ORTB, des chiffres alarmants ont été annoncés par le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le magistrat Mario Mètonou. En effet, à la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 1188 détenus dans les prisons pour des faits de cybercriminalité, incluant les personnes déjà condamnées et celles en attente de leur procès. Au cours de l'année judiciaire 2020-2021, 360 condamnations pour des questions de cybercriminalité ont été prononcées. Ce nombre a augmenté à 451 au cours de l'année judiciaire 2021-2022, et à la date d'aujourd'hui, durant l'année judiciaire en cours, il y a déjà eu 263 condamnations.

Ces chiffres montrent que la cybercriminalité est devenue un véritable fléau au Bénin, touchant un grand nombre de personnes et provoquant des pertes financières importantes pour les victimes. Le gouvernement considère donc que la lutte contre la cybercriminalité est une affaire d'État et a mobilisé tous les services concernés pour lutter contre ce fléau et sensibiliser les citoyens à cette menace.

Face à cette situation, le gouvernement béninois a décidé de s'engager activement dans la lutte contre la cybercriminalité. Cette décision a été prise en réponse à l'augmentation continue du nombre de victimes de cybercrimes dans le pays. En effet, ces derniers mois, l'actualité est marquée par de nombreuses arrestations de cybercriminels.

Le président de la République a ainsi instruit tous les services concernés de se mobiliser et de mutualiser leurs efforts pour une lutte plus efficace contre la cybercriminalité. Le gouvernement a également mis en place des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens des risques de la cybercriminalité et leur apprendre à se protéger. Le gouvernement béninois considère que la cybercriminalité est une menace pour la sécurité et la stabilité du pays, ainsi que pour l'économie nationale. Les pertes financières causées par la cybercriminalité sont importantes, et elles peuvent affecter la croissance économique et le développement du pays. Le pays s'engage ainsi à poursuivre sans relâche tous ceux qui se livrent à ces pratiques illégales et à renforcer la sécurité numérique sur l'ensemble du territoire.