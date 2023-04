Ce mardi 25 avril un astéroïde dont la taille est comparable à un terrain de Basket passera près de la Terre. L’annonce a en effet été faite par la Nasa qui précise que l’astéroïde est baptisé 2023 HW2. Il a comme taille 27 mètres et est comme un avion de taille moyenne. On retient de cette annonce faite par l’Agence Spatiale américaine que 2023 HW2 passera à une distance évaluée à 2,3 millions de kilomètres de la Terre. Les risques de collision avec notre planète sont assez minimisés.

Toujours selon les prévisions qui ont été faites à cet effet, des dégâts considérables seront générés. Rappelons que l’Agence Spatiale américaine a déjà prédit le passage de beaucoup d’astéroïdes. Il y a quelques semaines, la structure américaine a fait savoir que dans 23 ans et plus précisément lors de la célébration de la Saint-Valentin, un énorme astéroïde pourrait finir sa course sur la Terre. À en croire la description qui a été faite de cet objet, il serait comparable à un terrain de handball.

L’objet découvert a en effet été dénommé 2023 DW. Selon les estimations, l’objet aurait tout de même « très peu de chances » de nous atteindre. Mais les scientifiques prennent la menace très au sérieux. « Souvent, quand de nouveaux objets sont découverts, il faut quelques semaines de données pour réduire les incertitudes et prédire de manière plus précise leur orbite pour les années à suivre », a noté l’Agence Spatiale américaine.