L'accord céréalier conclu pendant que la guerre en Ukraine qui a démarré en Février dernier se poursuivait sur le terrain pourrait être en danger. Selon les publications de plusieurs médias, la Russie par la voix de sa diplomatie a menacé de remettre en question la "nécessité" de l'accord céréalier si les exportations russes restent entravées. "S'il n'y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d'engrais et de céréales russes, alors nous nous demanderons si cet accord est nécessaire", a déclaré Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe.

Ces derniers mois, la Russie a à plusieurs reprises dénoncé le fait que ses exportations étaient entravées. Cela pourrait s'expliquer par les multiples sanctions imposées par les pays occidentaux en réponse au conflit en Ukraine. Dans ce contexte, la nouvelle menace du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov concernant cet accord peut être interprétée comme une tentative de faire pression pour inverser la tendance au niveau de ses exportations. Des analystes estiment qu'il ne faudrait pas prendre à la légère cette nouvelle menace de la Russie qui risquent d'affecter le monde.

Pour rappel, avant que l'accord ne soit conclu, les céréales se faisaient rare un peu partout sur notre planète et cela avait entrainé sans surprise, une hausse vertigineuse des prix de certaines céréales. Le blocage des céréales avait entrainé des conséquences graves sur la sécurité alimentaire mondiale, car la Russie est l'un des principaux producteurs de céréales et l'un des principaux exportateurs de blé. Il urge qu'une solution soit trouvée pour que le pire ne survienne pas.