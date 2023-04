Le monde fait face actuellement à plusieurs foyers de tension et ce climat très pesant peut conduire à des situations très dommageables. Suite aux récentes fuites de documents au niveau du Pentagone, l’on apprend que des avions de chasse russes de type Su-27 ont failli abattre un Boieng RC-135W Rivet Joint de l’armée de l’air britannique au-dessus de la mer noire. Une trentaine d’éléments des forces armées anglaises étaient à bord du Boeing.

Selon les informations du New York Times (NYT), les faits se seraient déroulés en septembre 2022 et sans vouloir faire un parallèle avec l’épisode de la crise des missiles de Cuba durant la guerre froide, le monde est passé tout près d’un basculement. D'après NYT, l’un des pilotes du Su-27 a mal interprété un message de son commandement et il a tiré un missile en direction du Boieng RC-135W Rivet Joint anglais. Fort heureusement, le missile a connu un dysfonctionnement majeur et il n’a pas atteint sa cible. Les conséquences de cet incident au-dessus de la mer noire auraient pu être catastrophiques, car tous les éléments auraient été réunis pour confirmer un acte de guerre.

À l’époque, les autorités britanniques n’ont pas trop communiqué sur cet évènement laissant croire qu’il s’agissait d’un fait mineur. Cependant, dans des cercles bien introduits, on estime que ce 22 septembre, le monde a évité le pire. Cette frayeur au-dessus de la mer noire vient rappeler à quel point la paix mondiale est fragile vu les différentes zones de tension qui existent partout dans le monde. La mer noire, la mer baltique, la mer de Chine méridionale sont autant de régions qui constituent des barils de poudre et il appartient aux dirigeants mondiaux de savoir raison garder pour éviter l'embrasement.