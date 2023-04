Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), William Joseph Burns, a récemment exprimé ses préoccupations quant à l'évolution des relations entre la Russie et la Chine. Selon lui, la Russie pourrait devenir une "colonie économique de la Chine" à long terme, en raison de sa dépendance croissante vis-à-vis de l'économie chinoise. Après le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses sanctions économiques ont été imposées à la Russie par les pays occidentaux. Toutefois, la Chine refuse de se plier aux sanctions occidentales et importe avec gratitude du pétrole russe bon marché.

Pendant que l'Occident impose des sanctions économiques lourdes à la Russie, la Chine tire profit de cette situation en important du pétrole russe à prix réduit et en fournissant au marché russe des produits dont il a cruellement besoin. En conséquence, les entreprises chinoises ont réussi à occuper une place de plus en plus importante sur le marché russe, offrant des alternatives aux produits occidentaux. Cette évolution a conduit à une dépendance accrue de la Russie vis-à-vis de la Chine, qui pourrait avoir des implications géopolitiques et économiques majeures.

Le directeur de la CIA souligne que la Chine profite de l'isolement croissant de la Russie sur la scène internationale pour renforcer ses liens économiques et politiques avec Moscou. Si cette tendance se poursuit, la Russie pourrait être contrainte de se conformer aux intérêts de Pékin, même s'ils vont à l'encontre de ceux de l'Occident. Cette dépendance pourrait également limiter la capacité de la Russie à s'affirmer en tant que puissance indépendante sur la scène mondiale.