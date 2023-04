La marine américaine a annoncé jeudi que la République islamique d'Iran avait saisi un navire étranger dans le golfe d'Oman. Le pétrolier, battant pavillon des Îles Marshall, avait quitté le Koweït en route vers Houston, au Texas. Le FBI a indiqué que la Chine et l'Iran utilisent de nouvelles tactiques pour cibler les critiques aux États-Unis. Le pétrolier a émis un appel de détresse lors de la saisie, et la 5e flotte de la marine américaine a déclaré que les actions de l'Iran sont contraires au droit international et perturbent la sécurité et la stabilité régionales. L'Iran devrait immédiatement libérer le pétrolier, selon le communiqué.

Cet incident survient au milieu de conflits plus larges concernant les programmes nucléaires de l'Iran. Le Commandement central des forces navales américaines (NAVCENT) a attribué la saisie du navire à la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique. Le golfe d'Oman, un détroit reliant la mer d'Oman au détroit d'Ormuz, borde l'Iran, le Pakistan, Oman et les Émirats arabes unis.

Le navire, baptisé "Advantage Sweet", a été saisi par la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran alors qu'il transitait par les eaux internationales dans le golfe d'Oman, a déclaré NAVCENT. Au cours des deux dernières années, l'Iran a illégalement saisi au moins cinq navires commerciaux naviguant au Moyen-Orient. La 5e flotte de la marine américaine surveille la situation de près.

Surpris par les américains dans le détroit d'Ormuz

La marine américaine a récemment déployé avec succès un drone naval dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Le navire sans pilote ni équipage, le L3 Harris Arabian Fox MAST-13, a été escorté par deux patrouilleurs de la garde côtière américaine et a permis de collecter des informations précieuses sur les activités maritimes de la région.

Cette initiative a surpris l'Iran qui a tout de même surveillé de près les opérations du drone. "Les Iraniens ont observé le navire de surface sans pilote transitant par le détroit conformément au droit international", ont déclaré les autorités américaines. La marine iranienne a été prise par surprise par la présence de ce navire sans équipage américain dans le détroit d'Ormuz, une zone régulièrement source de tensions entre l'Iran et diverses puissances mondiales, notamment les États-Unis.

La République islamique d'Iran a menacé à de nombreuses reprises de bloquer le détroit d'Ormuz pour contester la présence de la 5e flotte américaine dans la région. Cependant, la tension entre les deux pays s'est encore accentuée cette semaine. En effet, la marine iranienne a annoncé avoir forcé un sous-marin américain, l'USS Florida, à faire surface alors qu'il naviguait dans les eaux du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont nié ces allégations, qualifiant les déclarations de Téhéran de "fausses" et de "campagne de désinformation". Les relations entre les deux pays restent donc tendues dans cette région, avec des incidents réguliers qui témoignent de cette rivalité.