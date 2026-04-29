« Sans nous, vous parleriez français » : Charles III répond à Trump lors du dîner d'État

Le roi Charles III a prononcé, lundi soir à la Maison-Blanche, une réplique historique face au président américain Donald Trump lors du dîner d’État organisé en l’honneur de la visite royale. Devant les convives réunis dans l’East Room, le souverain britannique a retourné contre son hôte un argument qu’il avait lui-même utilisé contre les Européens.

Une réplique construite sur une déclaration de Davos

En janvier dernier, lors du Forum économique mondial de Davos, Trump avait affirmé que sans l’intervention militaire américaine durant la Seconde Guerre mondiale, les pays européens parleraient allemand et un peu japonais. Charles III a repris la formule mot pour mot avant d’y opposer la sienne : « Oserais-je dire que sans nous, vous parleriez français ? »

La référence renvoie à la guerre de Sept Ans (1756-1763), conflit colonial au cours duquel la Grande-Bretagne a défait la France en Amérique du Nord et pris le contrôle de la Nouvelle-France, établissant ainsi la domination de l’anglais sur le continent. Sans cette victoire britannique, les colonies qui allaient former les États-Unis auraient pu se développer sous influence francophone.

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Le bon mot royal occulte cependant un retournement que l’histoire impose : c’est précisément la France qui, en finançant et armant les révolutionnaires américains entre 1778 et 1783, a permis à ces mêmes colonies d’arracher leur indépendance à la couronne britannique. Sans l’appui naval et financier de Versailles, Washington aurait pu ne jamais exister en tant que nation souveraine — et les Américains seraient peut-être restés sujets britanniques plutôt que francophones.

Une visite royale aux enjeux diplomatiques précis

Le dîner marquait la première visite d’État du couple royal aux États-Unis depuis l’accession de Charles III au trône en septembre 2022. Plus tôt dans la journée, le roi avait prononcé un discours devant le Congrès réuni en session conjointe — une première pour un monarque britannique depuis la reine Élisabeth II en 1991.

Des tensions persistent entre Washington et Londres sur le dossier iranien, après que le Premier ministre Keir Starmer a refusé de s’associer aux frappes américano-israéliennes contre Téhéran. Charles III est venu porteur d’un geste symbolique : la cloche originale du sous-marin HMS Trump, mis à l’eau en 1944, offerte à Trump en cadeau officiel.

Le Congrès en toile de fond

Trump a salué publiquement le discours prononcé par Charles III devant le Congrès, relevant avec ironie que le roi était parvenu à faire lever les démocrates — « ce que je n’ai jamais réussi à faire ». Le Palais de Buckingham n’a pas communiqué sur la suite du programme officiel de la visite royale aux États-Unis.