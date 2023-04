Le produit intérieur brut (PIB) combiné des pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) a outrepassé celui du G7, signalant un changement majeur dans la dynamique économique mondiale. Cette progression met en exergue la montée en puissance des économies émergentes et soulève la question de la possibilité de créer une monnaie commune pour les BRICS, qui pourrait poser un défi pour les pays occidentaux. L'idée d'établir une monnaie commune pour les BRICS a été soulevée à plusieurs occasions, en particulier par le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Un tel projet aurait pour objectif de diminuer la dépendance des membres des BRICS au dollar américain et de contester l'influence du Fonds monétaire international (FMI), considéré par certains comme un emblème de la domination de l'Occident. Cependant, la réalisation d'une telle monnaie fait face à des obstacles importants, tels que la création d'une institution bancaire centrale et l'élaboration de règles cohérentes pour ce marché unifié.

Si les BRICS réussissent à surmonter ces défis et à instaurer leur propre monnaie, cela pourrait représenter un risque pour les nations occidentales. Une monnaie commune des BRICS pourrait affaiblir la prédominance du dollar en tant que devise de référence pour les transactions internationales et remettre en cause la suprématie économique de l'Occident. De plus, une intégration économique accrue entre les membres des BRICS pourrait renforcer leur influence politique et diplomatique, ce qui pourrait entraîner un changement des rapports de force au niveau international. Mais les USA et leurs alliés n'ont pas encore dit leur dernier mot.

L'essor du PIB des BRICS par rapport à celui du G7 marque une évolution significative du contexte économique mondial. L'établissement d'une monnaie commune pourrait renforcer la position des BRICS face à l'Occident, mais elle soulève également des interrogations concernant les défis à surmonter et les conséquences pour l'équilibre global. L'Occident doit prendre en considération cette évolution et s'adapter à un monde où les économies émergentes occupent une place de plus en plus prépondérante.