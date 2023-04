Invité du podcast « Behind the See », Lionel Talon, fils du président béninois et promoteur du centre culturel et sportif EYA, a partagé ses conseils pour aider les artistes béninois à réussir sur la scène internationale. Selon lui, le talent est présent, mais il faut également un engagement professionnel et une concentration sur le travail pour permettre l'exportation de la musique béninoise. (Écouter ici)

«On a tout pour exporter notre musique très loin... » a affirmé Lionel Talon. Lionel Talon a souligné que le manque de professionnalisme est un problème majeur pour les artistes béninois. Il a insisté sur le fait que la musique est certes un plaisir, mais qu'elle est également un métier qui demande du travail et de l'investissement. Dans d'autres pays, les artistes comprennent l'importance de l'effort et de la concentration, et ce n'est pas seulement leur vie personnelle qui fait leur succès, mais surtout leur travail acharné.

Pour rappel, le centre EYA est un centre communautaire ultramoderne qui comprend un studio d'enregistrement et une salle de yoga, entre autres équipements. L'artiste nigérian Mr Eazi qui a visité ce centre s'est dit "super motivé" après sa visite et a exprimé son soutien au projet de Lionel Talon sur la toile il y a quelques années.