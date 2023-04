Les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de monter suite à un exercice militaire chinois dans le détroit de Taïwan. En réponse à cet exercice, un destroyer américain, l'USS Milius, a effectué un "transit de routine" dans la région, défiant ainsi la présence militaire chinoise. La marine américaine a déclaré que l'opération respectait le droit international et visait à assurer la liberté de navigation et de survol en haute mer. "L'armée des États-Unis vole, navigue et opère partout où le droit international le permet", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La Chine, cependant, a accusé les USA de faire du "battage médiatique" autour de cette présence. Un porte-parole de l'armée chinoise a déclaré que les forces chinoises dans la zone "maintiennent en permanence un haut niveau d'alerte et défendent avec détermination la souveraineté et la sécurité nationales, ainsi que la paix et la stabilité régionales".

Cet incident survient dans un contexte d'escalade des tensions entre les deux superpuissances, notamment en raison du rapprochement entre les autorités taïwanaises et les États-Unis. Malgré l'absence de relations officielles, Washington fournit un soutien militaire substantiel à Taïwan, ce qui irrite Pékin