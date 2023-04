La situation dans la péninsule coréenne est toujours tendue. En effet, en guise d’avertissement à la Corée du Nord, les États-Unis ont déployé des bombardiers nucléaires et une force de frappe de porte-avions en Corée du Nord. Selon les confidences qui ont été faites par le ministère sud-coréen de la Défense, il s’agit du premier déploiement de bombardiers B-52 dans la péninsule. Ces engins peuvent être équipés de missiles de croisière à capacité nucléaire et de roquettes air-sol de précision.

Ils sont également à même de transporter plus de 30 tonnes de bombes. Cette manœuvre américaine intervient suite aux craintes relatives à un essai nucléaire de la Corée du Nord qui peut intervenir pour la première fois depuis 2017. Par le canal d’un communiqué, le lieutenant-général Park Ha Sik, commandant de l'aviation sud-coréenne, note que plusieurs pays se sont unis au sien pour « montrer la ferme détermination de l'alliance (sud)-coréenne et américaine et sa parfaite volonté de répondre rapidement et massivement à toute provocation de la Corée du Nord ».

Au cours de la semaine écoulée, les États-Unis ont envoyé le porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz pour un entraînement naval conjoint avec la Corée du Sud. Des bombardiers B-52 ont par la suite fait des exercices au même titre que des anti-sous-marins. Du côté de la Corée du Nord, ces exercices conjoints sont perçus comme une menace. Elle se prépare en effet à une embuscade sur tous les fronts - et affirme avoir testé un nouveau drone d'attaque nucléaire sous-marin qui déclenche un « tsunami radioactif ».