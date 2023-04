Un jeune enfant a réussi à déjouer les systèmes de sécurité de la Maison-Blanche en se faufilant entre les barreaux de la clôture qui ont coûté 64 millions de dollars. Selon les médias qui rapportent l'information depuis quelques heures, ce « curieux jeune visiteur » a été repéré par les agents de sécurité après avoir déclenché l'alarme du côté nord de la résidence présidentielle. L'incident a été rapidement maîtrisé, et l'enfant a été remis à ses parents qui ont été brièvement questionnés avant d'être remerciés.

Selon un porte-parole des services secrets américains, les systèmes de sécurité de la Maison-Blanche ont instantanément enclenché l'alerte, et l'enfant et ses parents ont été rapidement réunis. «Les systèmes de sécurité de la Maison-Blanche ont instantanément enclenché l’alerte auprès des officiers des services secrets, et l’enfant et ses parents ont rapidement été réunis», a indiqué Anthony Guglielmi, un porte-parole selon les médias qui rapportent l'information. Cette intrusion est la première réussie sur le terrain de la Maison-Blanche depuis l'installation des clôtures sous l'administration Trump en 2019, qui ont coûté environ 64 millions de dollars.

Les services secrets ont donné des précisions sur l'endroit où le petit garçon a été vu. Des officiers "ont rencontré un jeune visiteur curieux le long de la clôture nord de la Maison Blanche qui est brièvement entré sur le terrain de la Maison Blanche", rapportent le média anglais The Telegraph. La même source précise que l'accès complexe de la Maison Blanche a été brièvement restreint le temps que les agents des services secrets ont procédé à la réunification pendant la petite intrusion dans la Maison-Blanche.

Dans le passé, d'autres enfants sont restés pris dans la barrière, et elle a également été le théâtre de démonstrations de la part de manifestants qui s'y sont enchaînés à quelques reprises. Bien que l'incident ait été rapidement maîtrisé, il soulève des questions sur l'efficacité des systèmes de sécurité de la Maison-Blanche. Certains peuvent se demander comment un petit enfant a pu réussir à se faufiler à travers une clôture coûteuse et hautement sécurisée, et s'il existe des failles dans les systèmes de sécurité qui pourraient être exploitées par des intrus plus déterminés.