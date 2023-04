Nick Cannon a récemment partagé ses réflexions sur l'annulation de l'émission Red Table Talk de Jada Pinkett Smith sur Facebook Watch, et plus spécifiquement sur les apparitions de Will Smith dans l'émission. Dans une de ses émissions de radio, Cannon a évoqué l'incident de la gifle de Will Smith à Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars en 2022, affirmant que si Red Table Talk n'avait pas existé, cet incident ne se serait jamais passé.

"Je ne veux pas savoir toutes ces conneries sur vous...Je veux juste m'occuper de mon entreprise appartenant à des Noirs. Je ne veux pas être dans la cuisine de tout le monde" a-t-il dit. Cannon a également critiqué l'émission Red Table Talk, la qualifiant de "toxique" et affirmant qu'il préfère ne pas connaître tous les détails de la vie privée des célébrités, y compris ceux de Will Smith et de sa famille. Bien que Cannon ne fasse pas de commentaire direct sur l'incident de la gifle, il semble suggérer que les discussions sur la vie privée des célébrités, comme celles de Red Table Talk, peuvent parfois être problématiques et alimenter la controverse.

Après l'incident de la gifle de Will Smith à Chris Rock, certains l'ont d'abord pris pour une blague, tandis que d'autres l'ont considéré comme inapproprié ou agressif. Certains ont également suggéré que cela avait mis en lumière une culture de violence, même si cela n'était pas nécessairement intentionnel de la part de Will Smith. Chris Rock y a finalement répondu dans un spectacle événement diffusé en exclusivité sur Netflix.