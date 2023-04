Une étude a révélé la découverte de bactéries résistantes aux antibiotiques jusque dans les nuages. Il s’agit en réalité d’une étude franco-canadienne effectuée par des chercheurs de l'Université Laval à Québec et de l'Université Clermont Auvergne. Les recherches ont été menées grâce à un prélèvement qui a été fait à l'aide d'«aspirateurs» à haut débit des échantillons dans les nuages. Le prélèvement a été fait au-dessus du Puy de Dôme, un volcan endormi du centre de la France, entre septembre 2019 et octobre 2021.

Les analyses ont par la suite révélé l’existence de gène résistants aux antibiotiques. A en croire les résultats des analyses, les nuages contenaient entre 330 et plus de 30.000 bactéries par millilitre d'eau, pour une moyenne d'environ 8.000 bactéries par millilitre. De tout le lot, près de 30 sous-types de gènes de résistance aux antibiotiques ont été identifiés. Selon les explications qui ont été fournies par le responsable de l’étude à l’Agence de presse française, «ces bactéries vivent habituellement sur les feuilles ou dans le sol».

«Nous avons découvert qu'elles étaient transportées par le vent jusque dans l'atmosphère et qu'elles pouvaient parcourir de longues distances, et même traverser le globe à haute altitude grâce aux nuages», a poursuivi Florent Rossi, auteur principal de l'étude. Toujours selon le scientifique, la plupart des bactéries qui ont été retrouvées sont moins susceptibles d'être nocives pour l'homme. «L'atmosphère est très éprouvante pour les bactéries, et la plupart de celles que nous avons trouvées étaient des bactéries environnementales », a-t-il rassuré.