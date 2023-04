En Chine depuis ce mardi, dans le cadre d’une visite d’État, Emmanuel Macron a eu une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux hommes se sont notamment prononcés sur la situation en cours en Ukraine et plus précisément sur la menace d’un recours à l’arme nucléaire au cœur de ce conflit. Les deux dirigeants se sont accordés sur le fait que l’arme nucléaire ne devrait pas être utilisée en Ukraine. Dans la déclaration conjointe qui a sanctionné la rencontre, les présidents français et chinois ont estimé que « les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées ».

Ce fut également le moyen pour eux de condamner toute « attaque contre des civils ». Ils ont réaffirmé la nécessité de mettre un terme au conflit par « une reprise des discussions au plus vite pour bâtir une paix durable ». Notons que ces déclarations interviennent alors que la Russie, par le biais de son porte-parole, annonce ce jeudi qu’il n’y a plus de « perspective de règlement politique » dans le conflit ukrainien.

Face à la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a également fait savoir que la Chine n’était pas à même de jouer le rôle de médiateur dans le cadre de résolution de ce conflit. « Bien sûr que la Chine dispose d’un potentiel formidable et efficace s’agissant de ses services de médiation », indique-t-il dans un premier temps avant d’ajouter : « la situation avec l’Ukraine est complexe ». «Pour le moment, nous n’avons pas d’autre solution que de continuer l’opération militaire spéciale », a-t-il poursuivi.