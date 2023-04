Une fuite de documents secrets américains relatifs à des évaluations et rapports des services de renseignement américains sur l'offensive lancée par la Russie en Ukraine depuis février 2022, mais également sur les partenaires du pays de l'Oncle Sam a été révélée la semaine dernière par le New York Times. Les États-Unis tentent désormais d'évaluer les risques pour leur sécurité nationale ainsi que pour ses partenaires liés à cette fuite de données classifiées.

Le Pentagone par la voix de Sabrina Singh, une porte-parole du Pentagone, a annoncé avoir lancé une coopération inter-agence pour évaluer l'impact que cette fuite de documents photographiés pourrait avoir sur la sécurité nationale et sur les partenaires et alliés des États-Unis. Selon le Washington Post, citant des responsables américains, certains documents semblent être de faux documents. Il faut tout de même préciser que la plupart sont des rapports de la CIA qui circulent à la Maison Blanche, au Pentagone ou encore au département d'État, avance cette même source.

Aussi, certains documents contiennent-ils des informations sur les pays alliés des États-Unis. Selon des médias américains les documents qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux pourraient être d'une grande aide pour la Fédération de Russie, qui connait donc maintenant les informations en possession du renseignement américain sur son offensive. Ces fuites pourraient donner à la Russie un avantage en lui permettant d'anticiper les mouvements des États-Unis et de leurs alliés. Le gouvernement américain est en alerte face à cette situation.

La fuite de ces documents classifiés pourrait constituer une menace pour les États-Unis et de leurs alliés. Les autorités américaines ont ainsi lancé une enquête pour déterminer comment les documents ont été obtenus et comment ils ont pu être divulgués. Il est clair que la fuite de ces documents constitue un revers pour les services de renseignement américains et pour leur capacité à protéger leurs données classifiées. Les États-Unis devront maintenant prendre des mesures pour renforcer leur sécurité et leur capacité à protéger leurs informations sensibles à l'avenir.