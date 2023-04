Démarrée depuis le mois de Février de l'année dernière, l'offensive lancée par la Russie se poursuit et continue de faire de nombreux morts dans chaque camp. Ces dernières semaines, les attaques se sont multipliées alourdissant ainsi le bilan des victimes dans chaque camp. Depuis quelques semaines, les médias internationaux ont annoncé que l'Ukraine de Volodymyr Zelensky se prépare à lancer une contre-offensive. Désormais on sait à peu près quand l'armée ukrainienne va lancer les hostilités.

On en sait un peu plus désormais sur le moment choisi par l'Ukraine pour lancer sa contre-offensive. Selon les révélations du New York Times qui évoque des documents américains qui aurait fuité, l'Ukraine va lancer sa contre-offensive très prochainement. Eneffet, selon le média américain, les responsables américains estiment que la contre-offensive ukrainienne commencera en mai. Le New York Times a rapporté que douze unités de combat ukrainiennes totalisant 4 000 soldats seraient sur le point de se rendre sur la ligne de front d'ici à la fin du mois d'avril. Neuf d'entre elles ont été entraînées par les Etats-Unis et les alliés de l'OTAN.

La nouvelle contre-offensive ukrainienne si elle démarre effectue comme l'a prévu les responsables américains va relancer les combats et éloigner de plus en plus le bout du tunnel. il y a quelques heures, le patron du groupe paramilitaire Wagner appelait ses hommes à « tuer » plutôt que de faire des prisonniers après l’exécution d’un membre de cette société qui est fortement critiquée en Occident. En croisant ces deux informations, on est tenté de croire que la guerre en Ukraine n'est pas prête de se terminer de sitôt.