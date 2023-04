Elon Musk, fondateur de SpaceX et PDG de Tesla, a récemment suscité l'intérêt des médias et du public en discutant de la possibilité d'existence de vie extraterrestre lors d'une interview sur Fox News. Lors de l'entretien, Musk a admis qu'il ne savait pas si la vie extraterrestre existait, mais a ajouté qu'il partagerait publiquement toute preuve qu'il pourrait trouver à ce sujet. Musk a déclaré : "Beaucoup de gens me demandent, vous savez, où sont les extraterrestres ? Et je pense que si quelqu'un devait savoir où se trouvent les extraterrestres sur Terre, ce serait probablement moi". Il a poursuivi en expliquant qu'il n'avait jamais vu aucune preuve concrète de l'existence de vie extraterrestre, mais que s'il trouvait une preuve, il serait le premier à la partager avec le monde.

Le milliardaire a également écarté l'idée selon laquelle le gouvernement cacherait l'existence d'extraterrestres au public, affirmant que les extraterrestres seraient plutôt diabolisés pour faciliter l'augmentation des dépenses militaires. Il a ajouté que les êtres humains étaient la plus grande menace pour leur propre existence en raison de la baisse des taux de natalité.

Malgré cela, la promesse implicite de Musk de partager publiquement toute preuve d'existence de vie extraterrestre qu'il pourrait trouver a été largement saluée comme un geste positif et transparent envers le public sur la toile. Cette promesse pourrait également contribuer à stimuler l'intérêt pour la recherche de la vie extraterrestre et à encourager d'autres scientifiques et entreprises à poursuivre cette quête fascinante.