Le président béninois Patrice Talon a répondu aux critiques sur la nomination d'un grand nombre de citoyens rwandais dans des postes importants au Bénin. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président rwandais Paul Kagamé, Talon a expliqué que le recours aux Rwandais était dû aux besoins spécifiques dans des domaines dans lesquels le Rwanda avait eu une longueur d'avance dans la mise en œuvre de projets nouveaux. Il a également regretté le comportement des Béninois envers la nomination d'Africains, soulignant que la coopération entre pays africains montrait qu'il y avait des compétences de qualité sur le continent.

« C’est dommage que bien souvent quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire mais quand il s’agit de nos frères africains on se demande si ces mêmes compétences n’existent pas sur le terrain » a déclaré le président béninois. Ces derniers temps, la nomination de ressortissants africains notamment rwandais dans des postes clés au Bénin a suscité de nombreuses réactions. La nomination du Rwandais Pascal Nyamulinda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes puis celle de la féministe camerounaise Minou Chrys-Tayl, comme cheffe de communication et sensibilisation de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes à l'Institut National de la Femme avaient créé la polémique.

Patrice Talon a déclaré que la coopération entre pays africains était importante et que le Bénin avait besoin de compétences spécifiques pour mettre en œuvre des projets novateurs. Il a également souligné que la nomination de ressortissants africains montrait que les compétences existaient sur le continent africain et que la coopération entre pays africains devait être encouragée pour le développement de l'Afrique dans son ensemble.