‹‹ Le projet Porto-Novo ville verte est une réussite. C'est une bonne réponse contre le changement climatique avec l'amélioration du cadre de vie des habitants ››, a déclaré Chrysoula Zacharopoulou , Secrétaire de l'Etat Français auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, lors de sa visite à la place traditionnelle Abessan de Porto-Novo jeudi 30 mars 2023. Dans le cadre de la réalisation du projet ‹‹ Porto-Novo ville verte ››, cet espace culturel a été rénové par l'association Ouadada du Bénin et inauguré le 12 janvier dernier à l'occasion du Festival International de Porto-Novo. Le projet ‹‹ Porto-Novo ville verte ›› est en cours de réalisation au Bénin avec l'appui de la France.

Lors de sa promenade à la place traditionnelle Abessan de Porto-Novo, Chrysoula Zacharopoulou a été encore plus émerveillée par les réalisations après les explications des artistes concernant la signification de chaque oeuvre. Elle trouve que cet espace est un lieu d'inclusion culturelle, de promenade paisible et agréable pour les touristes. ‹‹ Ce lieu permet de faire une promenade culturelle car il s'agit du Vodoun dans un monde différent. On ne va pas s'arrêter ici et on reviendra pour voir comment le projet évolue ››, a-t-elle affirmé. Elle a notifié que le Président Français Emmanuel Macron a envisagé une loi cadre pour faciliter le retour d'autres trésors culturels en Afrique, leur continent d'origine.

‹‹ Ce projet est un exemple de coopération décentralisée. Elle ne s'arrête pas seulement au niveau des présidents, des ministres ou des gouvernements. Elle s'étend Jusqu'aux maires, au préfets, aux artistes et aussi dans les Idylles. Ça se passe surtout au niveau des artistes qui créent et qui produisent. Il y a une symbiose qui nous donne cette belle réalisation que nous avons eu du plaisir à visiter ›› a affirmé le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci.

Le maire de Porto-Novo a remercié les gouvernements Béninois et Français pour avoir porté leur choix sur sa ville pour ce projet. ‹‹ Porto-Novo dispose de beaucoup d'atouts touristiques et culturels. La fin de toutes ces réalisations va booster le développement du tourisme au Bénin ››, a conclu Charlemagne Yankoty, maire de Porto-Novo.

Après la visite de la place traditionnelle Abessan au quartier Akron à Porto-Novo Vodoun Avêssan, Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et sa délégation se sont rendues à l'Ecole du Patrimoine Africain. Les autorités de l'EPA lui ont fait part des succès enregistrés ainsi que des besoins de cette école de référence. Elle s'est intéressée aux motivations des étudiants dans le choix de cette école et à leurs projets à la fin de leurs études.