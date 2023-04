Le Père Vincent Lampert, prêtre catholique et exorciste désigné pour l'archidiocèse d'Indianapolis, a partagé son expérience et les signes de la possession démoniaque lors d'une interview avec Fox News. Avec plus de 32 ans de sacerdoce et ayant été nommé exorciste en 2005, il a été témoin de nombreux exorcismes au cours de sa carrière. Selon le Père Lampert, l'exorcisme est un rite ancien au sein de l'Église catholique qui consiste en une prière adressée à Dieu ou dirigée contre les démons. Cette prière a le pouvoir de "commander" à un démon de quitter le corps d'un humain en se basant sur le pouvoir et l'autorité du Christ.

Parmi les signes de possession démoniaque, le Père Lampert a observé des personnes écumer à la bouche, grogner, parler avec une voix très profonde et autoritaire, changer de teint ou encore avoir les yeux qui roulent à l'arrière de la tête. Il a également remarqué des yeux devenant verts et des pupilles prenant l'apparence de celles d'un serpent. D'autres manifestations incluent la lévitation du corps, des mouvements serpentins au sol, une baisse de température dans la pièce et des odeurs horribles.

Le Père Lampert a expliqué que les exorcismes ne sont pas filmés et diffusés par l'Église catholique afin de protéger l'identité de la personne possédée. Malgré les critiques qui soutiennent que la diffusion de ces vidéos pourrait servir de preuve de l'authenticité des exorcismes, il rappelle que la technologie peut être manipulée et qu'une vidéo ne suffirait pas à lever tous les doutes.

Le Père Lampert a également partagé l'histoire d'une jeune fille qui aurait été possédée par un démon après avoir été abusée. Lors de l'exorcisme, il raconte que les yeux de la jeune fille sont devenus verts et que sa voix a changé lorsqu'il a prononcé le nom de Jésus. Après une session d'exorcisme de 45 minutes, la jeune fille a été libérée de la possession démoniaque, rayonnant de la gloire de Dieu.

Le Père Lampert souligne que le principal acteur de l'exorcisme n'est pas le prêtre, mais Dieu. Chaque fois que nous nous tournons vers le Christ, il nous accueille à bras ouverts, et ce faisant, nous pouvons vaincre tout ce que le diable essaie de nous faire.