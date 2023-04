Dans un contexte de guerre et de tension international, la Russie organise des exercices militaires surprises avec des bombardiers nucléaires. Les autorités russes ont présenté ces exercices comme étant un moyen de procéder à la vérification de l'état de préparation au combat. Selon les vidéos de ces essais qui ont été diffusées, on peut voir les avions de frappe nucléaire ont été ravitaillés par des avions ravitailleurs Il-78. On retient que, des missiles non atomiques dévastateurs ont été utilisés au cours de ces exercices.

Les bombardiers nucléaires ont été aperçus au-dessus des mers de Béring et d'Okhotsk dans une nouvelle démonstration de force terrifiante à l'ouest. Dans l’est de la Russie, de pareils exercices ont été organisés toujours selon les images rapportées. À ce niveau, des sous-marins d'attaque et des exercices de tir réel ont été réalisés. À en croire des précisions qui ont été apportées par la chaîne de télévision Zvezda, dirigée par le ministère russe de la Défense, « tous les vols d'avions long-courriers sont effectués dans le strict respect des règles internationales, sans violer les frontières des autres États ».

Tout ceci intervient quelques jours seulement après que des avions américains ont intercepté un avion espion russe et une paire d'avions de combat russes. Ces appareils seraient sur le point d’intégrer l'espace aérien de l'OTAN au-dessus de la mer Baltique. Rappelons que, le G7 a profité de la réunion des ministres des Affaires Étrangères pour se prononcer de nouveau sur la Russie et sa menace de déployer des armes au Bélarus. Le communiqué final de leur réunion juge par ailleurs « inacceptables » la « rhétorique nucléaire irresponsable ».