Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réagi vivement à la vidéo qui a été divulguée, montrant ce qui semble être l'exécution brutale d'un soldat ukrainien par des forces russes en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont identifié la victime comme étant un soldat de leur armée. Le président Zelensky a exprimé son indignation face à cette exécution présumée et a appelé à une action immédiate de la part de la communauté internationale pour mettre fin à cette violence. La Russie de son côté a également réagi par la voix du porte-parole du Kremlin.

Dans un message sur Twitter, il a déclaré que cette vidéo était une preuve de la véritable nature de la Russie. Il a également lancé un appel et a affirmé qu'il n'oublierons pas. Pour le chef d'Etat ukrainien, chaque dirigeant devait réagir à cet acte. Zelensky a également partagé un message sur Instagram dans lequel il a qualifié les forces russes de «monstres» et a promis que l'Ukraine ne laisserait pas cet acte de violence impuni. Il a souligné que la défaite de la terreur était nécessaire et que l'Ukraine ferait tout son possible pour mettre fin à cette guerre.

«L'exécution d'un captif ukrainien... C'est une vidéo de la Russie telle qu'elle est. Tout le monde doit réagir. Chaque dirigeant. Nous n'allons rien oublier. La défaite de la terreur est nécessaire», a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Twitter. Il faut préciser que la vidéo en question n'a pas encore été formellement authentifiée, mais elle a provoqué une onde de choc à travers l'Ukraine. En temps de guerre, des atrocités sont souvent commises et ce cas vient une nouvelle fois mettre sur la table le débat. Il urge donc que le conflit ukrainien trouve très rapidement une solution.

La Russie n'est pas restée silencieuse devant la diffusion de la vidéo. Ce même mercredi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a donné de la voix. Il a dit vouloir l'«authenticité» de ces «images horribles» évoquant le "monde de fakenews dans lequel nous vivons". «Dans le monde de 'fakenews' dans lequel nous vivons, il faut s'assurer de l'authenticité de cette vidéo», a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Les prochaines heures permettront surement d'en savoir plus.