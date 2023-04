En 2022, Au cours d'un épisode de The MMA Hour animé par Ariel Helwani la semaine suivant l'événement en pay-per-view, Ngannou a été interrogé sur les raisons pour lesquelles les journalistes français avaient véhiculé une histoire négative le concernant avant la compétition. Le champion de MMA avait exprimé son mécontentement concernant le traitement qu'il a reçu de la part des médias français. Le combattant Franco-Camerounais avait dénoncé ce qu'il considérait comme une discrimination, basée sur le fait qu'il affrontait un autre sportif français lors d'un combat très médiatisé. Selon Ngannou, les médias français auraient créé une opposition stéréotypée entre le "gentil" et le "méchant" dans cette situation.

L'apport des sportifs étrangers et bi-nationaux à la scène sportive française est indéniable. Ces athlètes ont contribué à enrichir le paysage sportif et culturel français, en apportant leur expérience, leurs compétences et leurs talents. Leurs succès et leurs performances ont permis à la France de rayonner au niveau international, en mettant en valeur la diversité et l'inclusivité du sport dans le pays. Il est donc essentiel de reconnaître et de valoriser les contributions de ces sportifs, qu'ils soient français, bi-nationaux, ou étrangers, sans discrimination.

Malgré les critiques qu'il a formulées, Francis Ngannou a également tenu à souligner l'importance de ses soutiens en France. Il a évoqué l'énorme communauté de fans qui l'adorent et qu'il est fier de représenter. Cela montre que les sportifs, comme Ngannou, sont conscients de l'impact qu'ils ont sur leurs fans et du rôle important qu'ils jouent en tant qu'ambassadeurs de leur discipline et de leur pays d'origine.

Il faut noter que ce n'est pas la première fois que des critiques similaires sont émises contre les médias et personnalités françaises. Les athlètes devraient être célébrés pour leurs réussites et leurs contributions au sport français, sans être soumis à des traitements discriminatoires ou stéréotypés.