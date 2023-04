R. Kelly, le célèbre chanteur de R&B, est en difficulté depuis un certain temps maintenant. Il a été reconnu coupable en 2021 sur neuf chefs d'accusation fédéraux, dont certains liés à des crimes s3xu*ls et à la traite des êtres humains. Récemment, il a officiellement déposé un recours contre les crimes sexuels fédéraux dont il est accusé à New York. Le chanteur qui a connu de beaux jours dans le monde de la musique a énuméré quelques raisons pour lesquelles il pense que sa condamnation devrait être annulée.

Tout d'abord, il a fait valoir que le gouvernement ne s'était pas acquitté de son fardeau de preuve devant le tribunal, malgré le fait qu'un jury l'ait reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. C'est un argument courant dans les procès, mais il est souvent difficile à prouver. Ses avocats ont également des reproches spécifiques au jury et certaines des preuves que les procureurs ont été autorisés à présenter pendant le procès. Ils ont affirmé qu'au moins quatre des jurés sélectionnés ont depuis admis avoir préjugé de sa culpabilité avant de rendre leur verdict officiel.

Il a également été allégué qu'au moins deux d'entre eux avaient regardé les docu-séries "Surviving R. Kelly" et n'auraient jamais dû faire partie du jury. Cela soulève la question de savoir si le jury était vraiment impartial dans cette affaire. En ce qui concerne les allégations de toilettage et d'agression de filles mineures, R. Kelly a affirmé que certaines avaient en fait au moins 18 ans lorsqu'il les a rencontrées et a eu des relations avec elles, malgré l'insistance des procureurs sur le fait que le toilettage présumé avait commencé alors qu'elles étaient encore mineures. Dans les cas où Kelly aurait rencontré de vrais mineurs, son équipe a affirmé qu'il avait été induit en erreur par ces filles à l'époque sur leur âge réel.

Selon certains observateurs, il est possible que les reproches spécifiques au jury aient un impact sur le résultat final de l'affaire. Il est important de noter que R. Kelly n'est pas la première personnalité célèbre à être accusée de crimes de ce genre. Les affaires impliquant des célébrités peuvent souvent être compliquées et émotionnelles, mais il est crucial que la justice soit rendue de manière juste et équitable pour toutes les parties impliquées. Nous devons espérer que le système judiciaire sera capable de faire la lumière sur cette affaire et de rendre un verdict juste et équitable.