Selon l’agence américaine Bloomberg, une quantité record de gaz russe a été importée au cours du mois de mars en Belgique. Il s’agit selon le média américain de gaz naturel liquéfié dont l’importation a eu lieu via le port de Zeebrugge. On retient des chiffres communiqués par l’agence Bloomberg qu’au cours du mois écoulé, la quantité de gaz russe importée est supérieure de 11 % comparée celle importée en février. Il s’agit selon certains observateurs du signe de la réelle dépendance de l’Europe au gaz russe dans ce contexte de sanctions prononcées contre Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le gaz n’a tout de même pas fait l’objet d’embargo comme c’est le cas du pétrole russe sous embargo depuis un moment. Au sein de l’Union Européenne, il faut rappeler que les désaccords sont présents sur le sujet relatif à l’embargo. La Belgique n’a jamais caché ses liens très étroits avec le gaz russe. Notons que malgré les différentes sanctions, la Russie vend son gaz dans plusieurs autres pays alliés.

En mars, Gazprom, le géant russe du gaz, a annoncé avoir établi un nouveau record historique d'approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine. L’annonce avait été faite alors que le président chinois Xi Jinping était en visite d’État à Moscou. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du renforcement des liens diplomatiques et économiques entre la Chine et la Russie, pendant que la guerre en Ukraine qui a démarré l'année dernière se poursuit et que les occidentaux augment la pression de plus en plus sur Moscou.